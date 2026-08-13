Castano Primo, due aggressioni in meno di mezz’ora

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A Castano Primo due giovani di 21 e 25 anni sono stati soccorsi ieri mattina in due distinte aggressioni avvenuti a meno di mezz’ora di distanza. Il primo intervento al 112, per una aggressione, è stato richiesto alle 11.23 in piazza Mazzini 21, in pieno centro di Castano Primo. Il ferito è un ragazzo di 21 anni. Non abbiamo molte informazioni ma della vicenda si stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Legnano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Magentae soccorritori,dopo le prime cure hanno trasportato il 21enne, in codice verde, all’ospedale di Legnano, dove l’arrivo è registrato alle 12.10.

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🚑 Un secondo caso poco dopo, in via Malpaga

Alle 11.50, quindi meno di mezz’ora dopo, i soccorsidel112 sono stati chiamati per un ‘altro evento violento’aggressioone in via Malpaga, sempre a Castano Primo. Nemmeno in questo casosappiamo cossiasuccesso, ma sapiamo che i controni delal vicenda parlano di violenza.”. Il ferito è uomo di 25 anni. È intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Anche il 25enne è stato trasportato all’ospedale di Legnano, con arrivo registrato alle 12.29, am elseu condizioni erano più gravi eed è stato protato in ospedale incodice giallo. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi che consentano di stabilire se esista un collegamento tra i due episodi, e cosa sia successo. Le due notizie sono infatti in aggiornamento.

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