Milano Stazione Centrale, rientra in Italia nonostante il divieto: arrestato dalla Polfer
Nel primo pomeriggio di lunedì 10 agosto, alla Stazione Centrale di Milano, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un 29enne algerino rientrato in Italia nonostante un divieto di reingresso. L’uomo è stato controllato in piazza Duca d’Aosta durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati svolti dalla Polfer nella stazione e nelle aree circostanti. Dagli accertamenti effettuati tramite lo Sdi è emerso che il 29enne era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Imperia nel dicembre 2025, con divieto di rientrare in Italia per tre anni. Dopo l’arresto è stato processato per direttissima e portato in carcere.