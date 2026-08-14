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Milano Stazione Centrale, rientra in Italia nonostante il divieto: arrestato dalla Polfer

Redazione CNNZ
Stazione Centrale,polfer. Milano Stazione Centrale, rientra in Italia nonostante il divieto: arrestato dalla Polfer - 14/08/2026
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Nel primo pomeriggio di lunedì 10 agosto, alla Stazione Centrale di Milano, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un 29enne algerino rientrato in Italia nonostante un divieto di reingresso. L’uomo è stato controllato in piazza Duca d’Aosta durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati svolti dalla Polfer nella stazione e nelle aree circostanti. Dagli accertamenti effettuati tramite lo Sdi è emerso che il 29enne era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Imperia nel dicembre 2025, con divieto di rientrare in Italia per tre anni. Dopo l’arresto è stato processato per direttissima e portato in carcere.

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