Incendio al campo di Corbetta, dopo il rogo l’elicottero controlla gli elettrodotti: il dubbio sui cavi di rame

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A Corbetta, pochi giorni dopo l’incendio divampato nell’area del campo sotto il ponte di viale Aldo Borletti, un elicottero utilizzato da Terna ha sorvolato gli elettrodotti dell’Ovest Milanese. Una presenza che, insieme ai mezzi della società notati questa mattina nella zona di Ossona, apre un interrogativo: si tratta soltanto di controlli programmati oppure sono in corso verifiche più approfondite sulla rete? Il rogo era scoppiato venerdì 7 agosto nell’area ai piedi del cavalcavia che collega Corbetta con Santo Stefano Ticino. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale e la strada era stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Nei giorni precedenti dall’insediamento erano già state osservate più volte colonne di fumo nero salire al cielo nei pressi del campo nomadi. Il colore e la densità del fumo avevano fatto pensare alla combustione di materiale plastico. Una delle pratiche utilizzate per recuperare il rame dai cavi elettrici consiste proprio nell’eliminare la guaina che ricopre il conduttore dando fuoco ai rotoli di filo. la plastica, brucia, inquinando l’ambiente, ma il rame rimane pulito e pronto per essere venduto al mercato nero.

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🚁 L’elicottero sulle linee elettriche

Elicottero che controlla le linee elettriche sull’area vasta dell’ovest milanese

A distanza di pochi giorni è stato osservato in volo nell’area l’elicottero I-TEAF, un Airbus H125 impiegato per le ispezioni della rete elettrica. Il suo tracciato ha interessato il quadrante dell’Ovest Milanese, con passaggi a bassa quota compatibili con le attività di controllo degli elettrodotti. L’area tra Turbigo e Castano Primo è interessata da infrastrutture della rete elettrica: nei documenti Terna compare anche il collegamento tra la sottostazione elettrica di Turbigo e la cabina primaria di Castano Primo. Non è stato possibile stabilire, per il momento, se il volo fosse una normale ispezione programmata oppure se i controlli siano stati intensificati dopo eventuali anomalie riscontrate sulla rete. C’è però un altro elemento. Nella mattinata di martedì 11 agosto sono stati visti anche alcuni mezzi Terna circolare nella zona di Ossona. Anche in questo caso non è noto quale attività stessero svolgendo e se fosse collegata ai controlli aerei, o con quelli seguenti ai black out dello scorso luglio.

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🔥 Dal fumo nero al dubbio sul rame

È proprio la successione degli eventi ad attirare l’attenzione: le colonne di fumo nero osservate nei giorni precedenti, l’incendio del 7 agosto e, successivamente, le attività di controllo della rete elettrica nell’area vasta dell’Ovest Milanese. Il rame ricavato dai cavi, una volta separato dalle guaine, ha un valore commerciale che può aggirarsi attorno ai 5 euro al chilogrammo, a seconda della qualità e del mercato. Per questo i cavi elettrici rappresentano da tempo uno degli obiettivi dei furti di metalli. Per farsi dare poche centinaia di euro dai ricettatori nomadi dediti a questo tipo di furti causano danni per centinaia di migliaia di euro. Resta quindi una domanda alla quale, per ora, non c’è una risposta: i controlli sulle linee stanno cercando anche qualche anomalia o tratto dal quale possa essere sparito del rame? Non ci sono elementi sufficienti al momento per stabilirlo. Il controllo degli elettrodotti rientra nelle normali attività di manutenzione e prevenzione della rete. La vicinanza temporale con l’incendio di Corbetta e la presenza contemporanea di controlli aerei e mezzi a terra rendono però il dubbio un elemento da seguire.

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