Corbetta, incendio nell’area del campo rom sito il ponte di viale Borletti: strada bloccata

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A Corbetta un incendio è divampato nell’area sotto il ponte di viale Aldo Borletti, dove si trova il campo rom. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale. Le prime segnalazioni sono arrivate nella tarda mattinata ,verso mezzogiorno, di oggi, venerdì 7 agosto. L’incendio interessa la zona ai piedi del cavalcavia di viale Aldo Borletti, il ponte che collega Corbetta con Santo Stefano Ticino. Il campo rom si trova sul versante di Corbetta.

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Dal punto dell’incendio si alzano fumo e fiamme. In base alle prime informazioni, il rogo sembra svilupparsi proprio in corrispondenza dell’area occupata dall’insediamento, ma al momento non è ancora disponibile una conferma ufficiale sul punto preciso di origine e su cosa stia bruciando. Già nei giorni scorsi passando sul ponte si vedevano pinnacoli di fumo nero, segno che gli abitanti del campo rom stavano cucinando all’aperto. Con la siccità di questi gironi, e dato che il campo si trova in un punto a fianco la ferrovia, in cui ci sono molte robinie secche, non è difficile indovinare come sia nato l’incendio.

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I vigili del fuoco stanno operando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Presente anche la Polizia locale di Corbetta, impegnata nella gestione della viabilità. Viale Aldo Borletti, all’altezza del ponte, in ambedue i sensi, è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e impedire il passaggio dei veicoli nella zona interessata dall’intervento. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e verificare quali strutture o materiali siano stati raggiunti dalle fiamme. L’articolo è in aggiornamento.

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