Abbiategrasso, il controllo dell’auto finisce con il sequestro di hashish, cocaina e un coltello

Letture: 2.577

Nella notte dell’11 agosto ad Abbiategrasso i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato due giovani dopo un controllo sull’auto su cui viaggiavano: all’interno sono stati trovati hashish, cocaina e un coltello. I militari hanno fermato la vettura durante un servizio di controllo del territorio. A bordo c’erano un 29enne residente ad Abbiategrasso e un 22enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano. Durante i primi accertamenti i Carabinieri hanno verificato che il 29enne, che era alla guida dell’auto, non aveva mai conseguito la patente. L’atteggiamento dei due ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo.

Inserzioni

🚔 Hashish nascosta nel pacchetto di sigarette

Nell’abitacolo i Carabinieri hanno trovato circa 29 grammi di hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. Il controllo è poi proseguito nel borsello utilizzato dal passeggero 22enne. All’interno sono state trovate 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi, e altre quattro dosi di hashish per circa 6 grammi. I militari hanno sequestrato anche un coltello con una lama lunga 7,8 centimetri e 130 euro in contanti. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il denaro è ritenuto possibile provento dell’attività di spaccio. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà e dovranno rispondere, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inserzioni





