Marcallo con Casone. Incidente assurdo alla rotonda dei gemellaggi

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Incidente a Marcallo con Casone. Ieri sera, poco prima delle 22, un’auto è finita fuori strada: 118, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella notte in via Roma, alla rotonda dei gemellaggi. Dopo un botto incredibile sentito dai residenti è stato chiamato il 112,alle 21.51 di martedì 6 maggio, all’altezza di via Roma 199. L’auto è finita sul terrapieno che divide il muro dal canale, in una posizione che ha reso difficili i soccorsi e anche capire come diamine abbia fatto.

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Sul posto anche i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, insieme ai mezzi sanitari, e i Vigili del fuoco, impegnati nell’area della rotatoria e lungo la carreggiata. L’auto era in una posizione non immediata da leggere, tra il muro di una proprietà privata e canale secondario del Villoresi, che corre accanto alla strada. Il ferito è l’autista, un uomo di 40 anni, che dopo i primi soccorsi prestati dai soccorritori della Croce Bianca di Magenta e dal medico dell’auto dell’ATT di Milano, è stato protato in codice giallo al pronto soccorso dell’ ospedale di Legnano

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🚒 Una posizione anomala vicino alla roggia

La presenza del canale, dei cordoli della pista ciclabile e della rotatoria rende la dinamica difficile da chiarire. Non è possibile stabilire se l’auto abbia superato il cordolo, se sia arrivata da una traiettoria sbagliata rispetto alle regole della strada o se abbia urtato prima altri elementi della strada, che hanno fatto perdere il controllo all’autista. La posizione finale lascia aperti molti interrogativi. L’unica cosa che potrebbe risaltare è che non andava a bassa velocità.

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🚑 Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro fino a notte inoltrata

I lavori per riportare l’auto in strada e per ripristinare la sicurezza stradale sonoduratifino a notte inoltrata. I carabinierie e i vigili del fuoco, presenti con diversi mezzi, hanno lavorato fino alle prime ore della mattina.