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croce azzurra,abbiategrasso. Croce Azzurra Abbiategrasso: Azzurra Beer Fest per i suoi 50 anni - 07/05/2026
AbbiategrassoMilano città metropolitana

Croce Azzurra Abbiategrasso: Azzurra Beer Fest per i suoi 50 anni

Redazione CNNZ
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Ad Abbiategrasso la Croce Azzurra festeggia i 50 anni con l’Azzurra Beer Fest, in programma sabato 23 maggio 2026 alla Cappelletta. L’appuntamento è dalle 19.30 in via Stignani, per una serata pensata per celebrare l’anniversario insieme alla città.

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Il manifesto dell’evento annuncia una festa della birra con musica dal vivo, street food e momenti di intrattenimento. La serata rientra nelle iniziative organizzate in occasione del mezzo secolo di attività della Croce Azzurra, realtà conosciuta sul territorio anche per il suo legame con la comunità.

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🎶 Musica, birra e festa alla Cappelletta

Sul palco è atteso The McChicken Show, indicato come protagonista musicale della serata. L’iniziativa si svolge alla Cappelletta, luogo già noto ad Abbiategrasso per appuntamenti sociali e aggregativi.

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L’Azzurra Beer Fest è organizzata con la collaborazione di Birra del Parco. Nel programma comunicato dagli organizzatori sono indicati birra, street food, musica dal vivo e divertimento, con un taglio da festa aperta alla partecipazione del pubblico.

🍻 Una serata per i 50 anni della Croce Azzurra

Il filo conduttore resta l’anniversario della Croce Azzurra: 50 anni di presenza e attività, celebrati con una serata informale e conviviale. L’invito diffuso dagli organizzatori è di segnare la data in agenda e raggiungere la Cappelletta sabato 23 maggio dalle 19.30.

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