Croce Azzurra Abbiategrasso: Azzurra Beer Fest per i suoi 50 anni

Il filo conduttore resta l’anniversario della Croce Azzurra: 50 anni di presenza e attività, celebrati con una serata informale e conviviale. L’invito diffuso dagli organizzatori è di segnare la data in agenda e raggiungere la Cappelletta sabato 23 maggio dalle 19.30.

L’Azzurra Beer Fest è organizzata con la collaborazione di Birra del Parco. Nel programma comunicato dagli organizzatori sono indicati birra, street food, musica dal vivo e divertimento, con un taglio da festa aperta alla partecipazione del pubblico.

Redazione CNNZ

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