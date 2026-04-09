Parabiago, sbuca dallo stop in monopattino, viene investita e poi finisce contro palo

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A Parabiago una bambina di 11 anni che correva in monopattino è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via A. Righi. Sono intervenuti i soccorritori del 118, l’elisoccorso e la polizia locale. L’allarme al 112 è scattato alle 16.20.

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Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti sul posto, la bambina sarebbe uscita dallo stop di via Brescia, all’incrocio con via Righi, ed è stata investita da una wolkswagen che stava attraversando l’incrocio proprio in quel momento.. La bambina è finita contro il parabrezza della vettura, che si è sfondato, ed è poi rimbalzata contro un palo. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, anche se al momento dei soccorsi pare fosse cosciente.

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🚓 I soccorsi in via Righi

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l’auto infermieristica di AAT Milano e la polizia locale di Parabiago. Vista la gravità del quadro clinico è stato richiesto anche l’elisoccorso decollato da Milano. Non appena è stato possibile è stata portata a bordo dell’elicottero e trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è arrivata alle 17.41. Saranno gli accertamenti della polizia locale a chiarire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente

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