Nerviano, l’auto nel laghetto di via Papa Giovanni e il recupero all’alba: forse c’è qualcun altro

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Drammatico recupero questa mattina nel laghetto di via Giovanni XXIII, a Nerviano, dove i vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita di un uomo dall’interno di un’auto finita in acqua. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Distaccamento di Rho, di due mezzi fluviali della squadra Saf , i volontari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Legnano e della stazione di Nerviano. La notizia che il corpo di un uomo era stato portato a riva è arrivata alle 8.45.

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La vittima, al momento del recupero, non risultava ancora identificata. Ma in seguente aggiornamento potrebbe trattarsi di un 72enne di cui la figlia aveva denunciato ieri la scomparsa. indagini e rilievi si occpueranno poi di chiarire le cause per cui la vettura sia finita nel laghetto. Attualmente La zona di via Giovanni XXIII è presidiata dai mezzi di emergenza e dalle forze dell’ordine.

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🚒 Sommozzatori attesi per escludere altre presenze

Dopo il recupero della salma, sul posto sono proseguite le verifiche perché i vigili del fuoco vogliono escludere che vi siano altre persone nell’abitacolo o nelle immediate vicinanze del veicolo rimasto sott’acqua. Per questo motivo è atteso l’arrivo dei sommozzatori da Torino, chiamati a completare i non facili accertamenti sott’acqua. Per ispezionare il laghetto sono necessarie squadre di sommozzatori specializzati, in quanto il laghetto è una ex cava rinaturalizzata, e per quanto adatte alla pesca, le acqua e dei laghetti di cava hanno temperature molto più rigide di quelli naturali, sono torbide, profonde e pesanti mentre il fondo è spesso sabbioso e reso ancora più pericoloso da detriti dimenticati.

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