Elia del Grande. I particolari della fuga e della cattura

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Alcuni particolari hanno permesso di mettere in relazione la fuga e la cattura di Elia del Grande con quanto successo ieri mattina poco prima delle 11 al cimitero di Lentate Verbano, frazione di Sesto Calende. Verso le 11 del mattino di ieri, infatti, una donna di 70 anni è stata aggredita mentre puliva la tomba del marito. Il suo aggressore aveva aspettato il momento giusto e poi le aveva portato via la borsa con le chiavi della macchina. Poi era fuggito con l ‘auto. A causa dell’aggressione,la povera signora è caduta battendo la testa.

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Erano le 10.55 quando al 112 è arrivata la chiamata con la richiesta di soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza deiVolontari di Angera, che si sono occupati della donna trasportandola poi all’ospedale di Cittiglio in codice giallo. Elia Del Grande non è uno sconosciuto in zona. La descrizione fatta dai testimoni dell’aggressione ha fatto capire che si trattava di lui.

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Da quel momento è scattato l’allarme. E’ stata diramata la segnalazione e sono inizate le ricerche dell’auto, di cui si aveva tutto: colore targa e modello. Diverse pattuglie dei carabinieri delle compagne della zona, che stavano già battendo da giorni l’area tra i laghi e Cadrezzate dopo l’allontanamento del giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, si sono dirette lungo le strade principali e secondarie. Non sono molte. La zona che divide la costa lombarda del Lago Maggiore da quelle dei laghi i Comabbio, Monate e Varese è collinosa e boschiva: tanti splendidi sentieri naturalistici, ma poche strade asfaltate.

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Ci sono alcune strade proviciali e la superstrada statale per Luino, che è sorvegliata da molte telecamere e un evaso sicuramente la evita. Quando i carabinieri della compagnia di Gallarate hanno incrociato la fiat 500 sulla strada provinciale 18 che attraversa Varano Borghi hanno subito capito che si trattava di del Grande e hanno avvisato le altre pattuglie.

🚔 Le conseguenze per Elia del Grande

Sulla base del primo quadro contestato, Del Grande è stato arrestato il flagranza per furto d’auto, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Varese. Poi è stata aggiunta l’accusa di rapina. La vittima della sua aggressione a Lentate Verbano è ancora in ospedale a causa del forte trauma cranico. E’ un’altra accusa di lesioni personali si aggiungerà alle accuse. Dalle ultime notizie ricevute in redazione pare che sarà giudicato per direttissima domani. Rimangono da chiarire però come e con chi abbia passato questi giorni di latitanza e se ha ricevuto l’aiuto di qualcuno. Infatti è chiaro solo che evade e poi tùritorna sempre a Cadrezzate.