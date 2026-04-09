Arcisate, prova a truffare il parroco fingendosi sacerdote

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Una truffa tentata ai danni del parroco di Arcisate, che ha però fiutato il raggiro e ha chiamato i carabinieri prima della consegna del denaro che gli avevano chiesto. Un uomo ha chiamato il parroco al telefono e si è presentato come un sacerdote di Roma, padre Gabriele. Poi ha chiesto oltre 500 euro con il pretesto di aiutare un cuoco in difficoltà. Il prete, insospettito dal tono della richiesta e dai dettagli poco convincenti, non ha ceduto e, conclusa la telefonata ha avvisato subito i carabinieri della stazione locale.

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🚔 Il finto prete e il denaro

A quel punto i militari hanno organizzato un discreto appostamento nei pressi della parrocchia, aspettando che il truffatore si facesse vivo per ritirare i soldi. La trappola è scattata quando l’uomo ha preso il denaro dalle mani del parroco e si è allontanato. I carabinieri lo hanno bloccato in flagranza. Si tratta, secondo il comunicato, di un 51enne italiano con numerosi precedenti specifici contro il patrimonio. Per lui sono scattate le accuse di truffa e sostituzione di persona. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudizio per direttissima è previsto per domani mattina.

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