Parabiago, Pasqua chiusa e cassaforte aperta: colpo da 50mila euro all’ufficio postale

Letture: 1.433

Pesante furto all’ ufficio postale di Parabiago, in via Marconi 1. I carabinieri stanno ricostruendo un colpo messo a segno durante la chiusura pasquale dell’ufficio postale. Secondo le prime ricostruzioni emerse oggi, i ladri hanno approfittato del weekend tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 per entrare nei locali, scassinare la cassaforte e portare via una somma che dalle prime stime si aggira intorno ai 50mila euro.

Inserzioni

In un orario non ancora precisato, ma quasi sicuramente di notte, i ladri hanno forzato l’ingresso dell’ufficio postale, hanno messo fuori uso l’allarme e il sistema di sorveglianza, e aperto al cassaforte con un flessibile. Prima della fuga, i responsabili avrebbero inoltre portato via gli impianti di videosorveglianza, probabilmente per ridurre le tracce utili alle indagini o per impedire che fosse possibile rivedere delle registrazioni..

Inserzioni

🚔 Pasqua chiusa, ladri al lavoro

Ad accorgersi per primo di quanto è successo è stato un passante che ha notato il danneggiamento dell’ingresso e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e stanno cercando eventuali immagini registrate da altri impianti presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire arrivo e fuga della banda. Il valore esatto del denaro sottratto dovrà essere confermato dagli accertamenti successivi, ma al momento tutte le ricostruzioni diffuse oggi parlano di un bottino vicino ai 50mila euro. L’indagine è aperta. Si tratta di un furto anomalo, sia per la cifra rubata sia per il modo in cui è stato perpetrato.

Inserzioni