Giulietta rubata a Motta Visconti ritrovata a Torino: era stata usata per un furto a Casorate Primo

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I poliziotti della questura Torinese hanno ritrovato, nei pressi della tangenziale Nord di Torino, l’Alfa Romeo Giulietta rubata a Motta Visconti la notte del discorso 8 marzo e utilizzata per un furto alla bar La Plaza di Casorate Primo. L’auto è stata individuata in strada comunale per Villaretto, in un’area nota per la presenza di insediamenti nomadi semi stanziali.

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Le ultime tracce del veicolo si erano perse lungo l’autostrada Milano-Torino, dove era stato rinvenuto il dispositivo GPS abbandonato in una piazzola di sosta tra le uscite di Arluno e Marcallo con Casone. Da quel momento dell’auto non si avevano più notizie, fino al ritrovamento avvenuto in territorio piemontese.

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👮‍♂️ Il ritrovamento dopo giorni di ricerche

La vettura è stata recuperata dagli agenti della polizia di Stato al termine degli accertamenti avviati dopo il furto e il successivo utilizzo per il colpo al La Plaza. Gli investigatori stanno ora verificando eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili. Saranno determinanti eventuali rilievi tecnici sull’auto e l’analisi delle telecamere dei caselli autostradali

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L’auto, secondo quanto emerso, sarebbe stata abbandonata nella zona periferica di Torino, in un contesto già noto alle forze dell’ordine. Il proprietario, infatti, non si è perso d’animo e la ha cercata diffondendo nelle foto e la targa sia lungo il percorso che si pensava avesse fatto, dopo che sia tramite i social e i giornali. Non ci risultano, al momento, persone fermate per il furti di quella notte.