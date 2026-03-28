Pioltello, al quartiere Satellite ristorante sospeso dopo i controlli dei carabinieri. 28mila euro di sanzioni

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Pioltello finisce al centro di un controllo dei carabinieri nel quartiere Satellite, dove il titolare di un ristorante etnico è stato denunciato e l’attività è stata sospesa. L’intervento è stato eseguito dai carabinieri di Pioltello con il supporto dei militari del Gruppo Tutela del Lavoro di Milano, nell’ambito di un servizio più ampio contro l’illegalità diffusa e a tutela della salute pubblica.

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Durante l’ispezione, secondo quanto reso noto, sono emerse diverse irregolarità. I militari hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero, entrambi cittadini non comunitari privi di permesso di soggiorno. Al titolare del locale sono stati inoltre contestati il mancato adempimento di più obblighi previsti per il datore di lavoro e l’assenza dei piani di gestione delle emergenze.

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🚔 Controlli nel locale del quartiere Satellite

Le violazioni rilevate hanno portato a sanzioni per circa 28mila euro. A queste si sono aggiunti ulteriori illeciti di natura amministrativa, contestati nel corso dello stesso controllo, con altre sanzioni per 7.500 euro. Il bilancio dell’ispezione si è quindi chiuso con la denuncia in stato di libertà del titolare del ristorante e con la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il controllo rientra in una serie di verifiche mirate sul territorio, con particolare attenzione sia alla posizione dei lavoratori sia al rispetto delle norme di sicurezza. Dall’Arma fanno sapere che le attività ispettive proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la tutela dei lavoratori e dei cittadini.

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