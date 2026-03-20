Milano, il 21 marzo in Darsena la “Walk for a Bloke” per la salute mentale maschile

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Milano ospita sabato 21 marzo “Walk for a Bloke”, camminata solidale di 25 chilometri con ritrovo in Darsena per sensibilizzare sulla salute mentale maschile e raccogliere fondi per progetti di supporto psicologico.

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Per la prima volta il capoluogo lombardo è partner ufficiale dell’iniziativa nata in Australia e legata all’associazione Spoke to a Bloke. L’appuntamento punta ad accendere l’attenzione su un tema spesso affrontato con difficoltà, scegliendo una formula semplice: camminare insieme per favorire dialogo, relazioni e ascolto.

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L’evento non si presenta solo come una raccolta fondi, ma come un’occasione concreta per creare connessioni tra persone e comunità. L’idea di fondo è che un confronto sincero possa nascere più facilmente fianco a fianco, durante un percorso condiviso, e diventare un primo passo verso la richiesta di aiuto.

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Dalla Darsena il via alla camminata solidale

Il ritrovo è fissato alle 8.30 in Darsena, mentre la partenza è prevista alle 9. I partecipanti affronteranno un percorso di 25 chilometri pensato per unire attività fisica, sensibilizzazione e sostegno a iniziative dedicate al benessere psicologico degli uomini.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è contribuire a costruire uno spazio in cui domande semplici come “come stai, davvero?” possano trovare un ascolto reale. In questo senso la manifestazione vuole trasformare un gesto quotidiano come il camminare in un momento di condivisione capace di rompere isolamento e silenzi.

I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati a progetti concreti legati alla prevenzione e al supporto nell’ambito della salute mentale maschile. Per Milano si tratta di un debutto che porta in città un’iniziativa già avviata all’estero e ora proposta anche al pubblico italiano.