Milano, rapina nel mezzanino della metro Loreto: 18enne fermato dai Falchi

A Milano, nel mezzanino della fermata Loreto della metropolitana, una rapina con strappo di due collanine finisce con il fermo di un giovane di 18 anni. I Falchi della squadra della sesta sezione della Polizia di Stato lo hanno rintracciato e bloccato nei pressi della stazione Centrale dopo le indagini della Squadra Mobile e della Polmetro.

Il fermo è stato eseguito mercoledì 4 marzo. Si tratta di un cittadino egiziano di 18 anni, irregolare sul territorio nazionale e già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. Si tratta di una persona con un curriculum giudiziario piuttosto lungo: presente in Italia dal 2022 è stato sorpreso a spacciare droga e poi come rapinatore di collanine. Ha anche scontato una condanna anel carcere Beccaria, ricevuto un daspo urbano ed è stato ospite di un Centro per il Rimpatrio rimpatrio però mai avvenuto. Secondo gli investigatori è il responsabile della rapina avvenuta la sera del 27 febbraio nel mezzanino della fermata della linea MM2 Loreto.

👮‍♂️ La rapina nel mezzanino della metro

La rapina è avvenuta attorno alle 21.15 di lunedì 27 febbraio. Gli agenti della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si trovavano sulla banchina della fermata Centrale della linea verde quando sono stati avvicinati da un uomo italiano di 30 anni. Il giovane ha raccontato di essere stato rapinato pochi minuti prima nel mezzanino della fermata Loreto. Era già stato rapinato l’anno scorso sempre in metropolitana.

Secondo la ricostruzione fornita agli agenti, un ragazzo lo ha raggiunto nei pressi dell’ascensore e con un gesto rapido ha afferrato le due collanine che portava al collo per strapparle. Ne è nata una breve colluttazione. Il rapinatore è riuscito a strappare le collane e a scappare verso l’esterno della fermata. Il trentenne ha riportato alcune escoriazioni al collo e ha lamentato dolore alla mano destra, rifiutando le cure mediche.

👮‍♂️ Le telecamere e il fermo vicino alla Centrale

Le indagini sono state avviate dagli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile, che hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione della metropolitana. Una prima fase del riconoscimento è stata attraverso i filmati della videosorveglianza della metropolitana. Gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina attraverso una perizia fisiognomica, che è accettata dalla procura come prova . Il giovane è stato individuato e fermato dai poliziotti del reparto dei Falchi nei pressi della stazione Centrale di Milano. Al termine degli accertamenti il diciottenne è stato accompagnato alla casa circondariale di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.