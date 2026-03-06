News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

Bomba,Tribunale. Milano, allarme bomba al Tribunale: evacuato il Palazzo di Giustizia - 06/03/2026
Porta VittoriaMilano

Milano, allarme bomba al Tribunale: evacuato il Palazzo di Giustizia

Redazione CNNZ
A Milano è in corso l’evacuazione del Tribunale e di corso di Porta Vittoria dopo la segnalazione della presenza di presunti ordigni all’interno del Palazzo di Giustizia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre il personale che si trovava nell’edificio viene fatto uscire per consentire i controlli di sicurezza.

L’allarme è arrivato poco prima delle 10 di questa mattina e ha portato all’immediata attivazione delle procedure previste in questi casi. L’intero palazzo è stato progressivamente svuotato mentre gli operatori verificano la presenza di eventuali dispositivi sospetti.

🚒 Evacuazione e controlli nel Palazzo di Giustizia

Sul posto stanno operando diverse pattuglie delle forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi a supporto delle operazioni di sicurezza. I pompieri stanno collaborando all’evacuazione delle persone che si trovavano ancora all’interno dell’edificio. Solo una volta terminata completamente l’uscita del personale e dei visitatori, potranno iniziare le verifiche all’interno della struttura.

Le operazioni successive prevedono la ricerca dei presunti ordigni all’interno del palazzo con mezzi speciali. Gli accertamenti sono in corso e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla segnalazione.

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

