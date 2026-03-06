Milano, allarme bomba al Tribunale: evacuato il Palazzo di Giustizia

Letture: 2.577

A Milano è in corso l’evacuazione del Tribunale e di corso di Porta Vittoria dopo la segnalazione della presenza di presunti ordigni all’interno del Palazzo di Giustizia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre il personale che si trovava nell’edificio viene fatto uscire per consentire i controlli di sicurezza.

L’allarme è arrivato poco prima delle 10 di questa mattina e ha portato all’immediata attivazione delle procedure previste in questi casi. L’intero palazzo è stato progressivamente svuotato mentre gli operatori verificano la presenza di eventuali dispositivi sospetti.

🚒 Evacuazione e controlli nel Palazzo di Giustizia

Sul posto stanno operando diverse pattuglie delle forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi a supporto delle operazioni di sicurezza. I pompieri stanno collaborando all’evacuazione delle persone che si trovavano ancora all’interno dell’edificio. Solo una volta terminata completamente l’uscita del personale e dei visitatori, potranno iniziare le verifiche all’interno della struttura.

Le operazioni successive prevedono la ricerca dei presunti ordigni all’interno del palazzo con mezzi speciali. Gli accertamenti sono in corso e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla segnalazione.