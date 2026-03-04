Ossona, l’ex sindaco Sergio Garavaglia ammesso al premio letterario “We for Peace” con il libro Ruah

Letture: 3.221

A Ossona, nel Magentino, Sergio Garavaglia – ex sindaco del paese e autore del libro Ruah – è stato ammesso alla seconda fase del premio culturale internazionale “We for Peace – Espressioni di Pace”. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi attraverso una lettera ufficiale del comitato organizzatore del concorso letterario. Per Garavaglia si tratta di un primo traguardo nel percorso del premio, che riconosce il valore dell’opera presentata.

L’ammissione alla seconda fase del premio non equivale ancora alla vittoria, ma già certifica che il libro ha superato la prima selezione ed è ora al vaglio delle giurie di categoria e dei rispettivi presidenti. A Ossona, in provincia di Milano, Sergio Garavaglia è noto oltre alla sua attività culturale, perchè è stato sindaco del paese e partecipa da molti anni alla vita pubblica e amministrativa della comunità locale.

📚 Il libro “Ruah” e il significato del titolo

Il libro Ruah, pubblicato nel 2025 dalla casa editrice La Memoria del Mondo, conta 314 pagine e raccoglie racconti e riflessioni legati al valore degli incontri, delle tradizioni e dell’esperienza umana. Il titolo richiama la parola ebraica “ruah”, che significa respiro o soffio vitale. Nella tradizione biblica indica la forza che anima la vita e lo spirito che attraversa il mondo. L’opera prende spunto proprio da questo significato per raccontare storie di persone e luoghi. Come i fiori di un prato, ciascuna vita ha il proprio colore, il proprio profumo e il proprio tempo. Nel libro si intrecciano storie di anime, di culture e di tradizioni, con l’idea che ogni incontro lasci un segno nel cammino delle persone.

🏛️ Un autore legato alla vita pubblica di Ossona

Sergio Garavaglia è nato a Magenta nel 1960 e ha lavorato per molti anni nel mondo della scuola. Nel corso della sua vita pubblica ha ricoperto la carica di sindaco di Ossona e ha continuato a partecipare alla vita civica del territorio. Negli ultimi anni ha affiancato all’impegno pubblico anche un’attività culturale e letteraria. Ruah rappresenta uno dei suoi lavori più recenti, pubblicato da una realtà editoriale indipendente del territorio. La casa editrice La Memoria del Mondo ha sede a Magenta ed è nata alla fine degli anni Novanta come libreria indipendente. Nel tempo ha sviluppato anche un catalogo editoriale con centinaia di titoli tra narrativa, saggistica e poesia, promuovendo iniziative culturali e presentazioni di libri.

🏛️ La seconda fase del premio letterario

La lettera ricevuta dall’autore chiarisce che il libro ha superato la prima fase di selezione del premio “We for Peace – Espressioni di Pace”. Ora l’opera sarà valutata dalle giurie di categoria nell’ambito delle successive fasi del concorso. Il momento conclusivo del premio è previsto per il 6 giugno 2026, quando all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese si terrà l’evento di premiazione. Per Sergio Garavaglia si tratta intanto di un riconoscimento che segnala il valore culturale del lavoro presentato. Un risultato che, nel piccolo centro del Magentino dove l’autore è conosciuto da molti anni, ha già suscitato curiosità e interesse.