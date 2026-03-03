Ossona (Mi). Un altro furto: colpita la macelleria Berra

Letture: 3.819

A Ossona, in via Patrioti, tra le 3 e le 4 della notte tra il 2 e il 3 marzo, dei ladri hanno danneggiato alcune finestre e parti esterne della macelleria Berra , in via Patrioti, nel corso di un tentativo furto. Infatti i ladri sono entrati ma non hanno portato via nulla. Il fatto è stato scoperto questa mattina dai proprietari, che hanno trovato i segni evidenti dell’effrazione. Avevano lasciato il registratore di cassa aperto ma senza soldi dentro. Una volta constato che era vuoto per i ladri ha perso interesse.

Secondo le prime informazioni ricevute i ladri hanno spaccato le finestre e danneggiato altre parti dell’immobile. Non è chiaro se siano stati disturbati o se abbiano desistito per altri motivi. Non hanno infatti toccato nemmeno la carne e i prosciutti che si trovavano nella cella frigorifera.

A destare attenzione anche la segnalazione di un’auto rossa vista aggirarsi e fermarsi nella zona nelle stesse ore. Il veicolo è stato notato e potrebbe essere collegato all’episodio, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

👮‍♂️ Accertamenti in corso

A seguito denuncia, dei faretti sono stati informati i carabinieri che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto. Saranno valutate eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona. Ciò che si può dire in piú che Ossona non ha ancora smesso di essere un target considerato facile dai ladri e delinquenti della zona. Questa mattina la macelleria è rimasta chiusa.