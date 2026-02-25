Bus Z621. Proteste contro Movibus: passeggeri a piedi a Molino Dorino. Il bus trasporta solo 49 persone

Letture: 6.455

Secondo le testimonianze raccolte spesso, in particolare tra le 17:40 e le 19:10, il servizio autostradale del bus Movibus Z621 in partenza dalla fermata di Molino Dorino non riesce a caricare tutti gli utenti presenti. Secondo quanto riferito dagli autisti, il pullman non può partire con un numero maggiore di passeggeri rispetto a quelli di omologazione.

Per la precisione il bus, limitato a 49 posti, non parte se un passeggero è in piedi. Ieri, 24 febbraio, ritardi sulla metropolitana hanno esacerbato la situazione, lasciando molti passeggeri intenzionati a prendere l’autobus Z621. Si chiedono interventi urgenti per garantire il diritto al trasporto puntuale, dal momento che i passeggeri pagano il biglietto e l’azienda non dà, nel momento in cui scriviamo, nessun avviso pubblico sulla limitazione del servizio.

La tratta è quella che dalla stazione della metropolitana di Molino Dorino porta verso Cuggiono. Sono poche fermate e tocca solo 4 comuni. Arluno, Ossona, Inveruno e Cuggiono, ma i passeggeri sono molti e non è certo possibile farla a piedi: sono circa 26 chilometri, e percorre un tratto dell’autostrada Milano-Torino. Il bus Z621 passa una volta all’ora e, nei momenti di maggior traffico, una volta ogni mezz’ora.

Però, negli orari di ritorno dei pendolari da Milano i passeggeri restano a piedi. E’ un terno al lotto: se arrivi alla fermata prima degli altri 49, puoi andare a casa, altrimenti no: resti lì ad aspettare il prossimo autobus. L’ultimo Z621 passa alle 20, dopo non ce ne sono più fino al mattino seguente.

Questa situazione si protrae da tempo, se ne parlava già nel 2013, e di fatto fa in modo che Movibus annunci e dica di assicurare un servizio che però non è garantito a tutti, senza che vi siano avvisi pubblici, né alle fermate né sul sito dell’azienda dell’esistenza di questa limitazione. Basta un ritardo dei treni della metropolitana, con un arrivo contemporaneo di qualche persona in più e si crea il caos. Infatti, dicono i passeggeri, “l’azienda non aumenta i bus in questi casi e arrivare a Cuggiono diventa molto difficile”. I passeggeri riferiscono che non è previsto nemmeno il rimborso del biglietto che, quando cumulativo con quello della metropolitana milanese, è a tempo.

Le motivazioni degli autisti del bus Z621

Gli autisti non partono da Molino Dorino se c’è una sola persona in piedi, oltre i 49 passeggeri. La loro motivazione è forte. La prima fermata è dopo aver preso l’autostrada ed essere usciti ad Arluno. Significa che se la polizia stradale ferma l’autobus in autostrada o appena uscito, l’autista perde punti sulla patente. Bastano pochi sgarri e, la patente dell’autista potrebbe essere sospesa . Quindi l’autista non parte fino a che qualcuno non scende dall’autobus e non è sicuro di avere massimo 49 persone a bordo.

L’azienda Movibus

Movibus non dà informazioni in merito. Infatti, anche se secondo la Carta della Mobilità del territorio, il numero verde per informazioni e segnalazioni relative al servizio Movibus è attivo indicativamente dalle 07:30 alle 19:00, gli uffici chiudono prima dell’orario della fascia critica, cioè alle 17.30. Al mattino non rispondono al telefono prima che sia passato l’orario di punta, cioè le 9.30. Quindi quando non si pesca alla lotteria autobus un numero inferiore al 49, e si rimane a piedi, non si può neppure chiedere un intervento di autobus sostitutivi. Vi è proprio un’assenza di canali di contatto serali e mattutini, tramite cui chiedere l’espletazione del servizio pubblico.

Le proteste dei passeggeri

I passeggeri protestano quindi con gli autisti, che sono l’unico riferimento che hanno. Vogliono tornare a casa, sono stanchi del lavoro, perdono appuntamenti, minacciano denunce, ma sono di fatto inermi contro un’azienda che non dà risposte, non aumenta il numero degli autobus negli orari critici, e non fa qualcosa per rispondere in modo proattivo alle emergenze.

