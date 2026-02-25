Ossona, incontro Acli sul referendum costituzionale del 22-23 marzo: appuntamento il 6 marzo

Letture: 2.250

A Ossona il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 entra nel vivo con un incontro pubblico organizzato dal circolo Acli locale. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 21 nella sala polifunzionale di piazza Aldo Moro 2, dove si discuterà della riforma costituzionale degli istituti giudiziari. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al voto e vede l’adesione del circolo ai comitati per il No al referendum.

La serata sarà dedicata all’approfondimento dei contenuti della riforma e delle sue possibili ricadute sull’assetto della giustizia. A intervenire sarà l’avvocato Francesco Pasquali, membro del consiglio di presidenza delle Acli provinciali, chiamato a illustrare i punti centrali del testo oggetto del referendum e le ragioni della posizione espressa dai promotori dell’incontro.

📚 Un confronto aperto in vista del voto

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si propone come momento di informazione e confronto in vista delle urne del 22 e 23 marzo. Il referendum riguarda modifiche alla Costituzione in materia di istituti giudiziari e rappresenta uno dei passaggi istituzionali più rilevanti di questa fase politica. Il circolo Acli di Ossona ha scelto di organizzare la serata per offrire un’occasione di approfondimento sul merito della riforma. L’appuntamento si terrà nella sala polifunzionale comunale di piazza Aldo Moro, con inizio alle 21.