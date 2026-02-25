News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

referendum. Ossona, incontro Acli sul referendum costituzionale del 22-23 marzo: appuntamento il 6 marzo - 25/02/2026
OssonaMilano città metropolitana

Ossona, incontro Acli sul referendum costituzionale del 22-23 marzo: appuntamento il 6 marzo

Ilaria Maria Preti
Letture: 2.250

A Ossona il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 entra nel vivo con un incontro pubblico organizzato dal circolo Acli locale. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 21 nella sala polifunzionale di piazza Aldo Moro 2, dove si discuterà della riforma costituzionale degli istituti giudiziari. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al voto e vede l’adesione del circolo ai comitati per il No al referendum.

Inserzioni

La serata sarà dedicata all’approfondimento dei contenuti della riforma e delle sue possibili ricadute sull’assetto della giustizia. A intervenire sarà l’avvocato Francesco Pasquali, membro del consiglio di presidenza delle Acli provinciali, chiamato a illustrare i punti centrali del testo oggetto del referendum e le ragioni della posizione espressa dai promotori dell’incontro.

Inserzioni

📚 Un confronto aperto in vista del voto

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si propone come momento di informazione e confronto in vista delle urne del 22 e 23 marzo. Il referendum riguarda modifiche alla Costituzione in materia di istituti giudiziari e rappresenta uno dei passaggi istituzionali più rilevanti di questa fase politica. Il circolo Acli di Ossona ha scelto di organizzare la serata per offrire un’occasione di approfondimento sul merito della riforma. L’appuntamento si terrà nella sala polifunzionale comunale di piazza Aldo Moro, con inizio alle 21.

Inserzioni

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire