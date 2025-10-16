Eurojust. 1 miliardo di euro dai casinò clandestini online: 2 arresti in Francia e sequestri in mezza Europa”

Letture: 3.422

Operazione coordinata da Eurojust. Due uomini sospettati di aver gestito una rete di siti web di casinò online illegali sono stati arrestati, incriminati e posti in custodia cautelare in Francia. Le autorità sono state allertate dopo le denunce di alcune vittime che non riuscivano a ritirare le vincite. Poiché parte dei gestori del sito operava da Cipro, la cooperazione giudiziaria transfrontaliera tramite Eurojust è stata decisiva per far emergere la struttura dell’attività fraudolenta. Grazie al coordinamento europeo sono state identificate anche altre società coinvolte nei giochi illegali, rivolti principalmente a cittadini francesi.

Inserzioni

💰 Ricavi e sospetti di riciclaggio

Le indagini hanno rivelato che il sito di gioco illegale avrebbe generato quasi un miliardo di euro di fatturato negli ultimi cinque anni. Nonostante gli avvertimenti delle autorità francesi e le difficoltà segnalate dalle vittime, gli investigatori hanno riscontrato trasferimenti di fondi per oltre 100 milioni di euro tra il 2022 e il 2025, con l’ipotesi di riciclaggio di denaro.

👮‍♂️ Cooperazione internazionale

Visti i legami tra più paesi, la cooperazione tra le autorità è stata essenziale per smantellare l’organizzazione. Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine dei paesi coinvolti si sono incontrate presso Eurojust, dove hanno coordinato le operazioni e stabilito i passi successivi. Sono state disposte perquisizioni a Cipro e a Malta, interrogatori e sequestri di beni, operazioni rese possibili grazie al supporto di Eurojust.

Inserzioni

🚔 Arresti e accuse

Il 9 ottobre, due uomini sono stati portati davanti a un giudice istruttore in Francia e accusati di organizzare giochi d’azzardo vietati, operare come parte di un gruppo criminale organizzato, offerta illegale di giochi online e riciclaggio di denaro. Entrambi restano in custodia cautelare.

🌍 Paesi coinvolti nelle indagini

L’indagine è stata condotta da:

Inserzioni