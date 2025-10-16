Vimodrone. Beccato con le mani nel gasolio: ladro mascherato arrestato nella cava

Letture: 0

E’ successo a Vimodrone. Alcuni ladri avevano preso u mezzi di una cava, come loro self service personale di gasolio. Il piano, almeno sulla carta, sembrava semplice: approfittare del buio, coprirsi il volto con un passamontagna e fare rifornimento di gasolio gratis ai danni di una cava, già presa di mira più volte dai ladri. Ma la notte scorsa, a Vimodrone, al confine con Segrate, il colpo non è andato come previsto. Un 30enne romeno, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

🚔 Beccato tra i mezzi d’opera

I militari si erano appostati nei pressi della cava, dopo cinque denunce recenti da parte del proprietario per furti di carburante. E quando hanno visto muoversi un’ombra con il volto coperto, china su un mezzo d’opera, hanno capito che era il momento di intervenire. L’uomo stava aspirando gasolio dai serbatoi, probabilmente convinto di poter farla franca ancora una volta.

🚔 La fuga e lo scontro

Alla vista dei carabinieri, il ladro improvvisato ha tentato la fuga tra i camion parcheggiati. Ne è nato un inseguimento di pochi metri, concluso con una colluttazione. L’uomo, pur di scappare, ha aggredito i militari, che alla fine lo hanno bloccato e ammanettato. Alcuni carabinieri hanno riportato lievi lesioni, ma nessuno ha avuto bisogno di cure importanti.

🚔 Fine corsa in camera di sicurezza

Dopo la cattura, il 30enne è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Il gasolio, naturalmente, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che questa volta potrà tirare un sospiro di sollievo. La cava, da settimane bersaglio di furti, si è così trasformata in una trappola per il ladro, grazie alla pazienza e al fiuto dei militari. Stavolta, più che di carburante, l’uomo dovrà fare il pieno di spiegazioni davanti al giudice.