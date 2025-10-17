News Zoom

Arresto a Parabiago. C’è un legame con la banda dei falsi agenti della Polizia Locale di Milano

Mentre a Milano la Polizia di Stato dava la caccia alla banda di rapinatori travestiti da agenti della Polizia Locale, a Parabiago gli investigatori effettuavano una perquisizione che si è rivelata decisiva. L’obiettivo era un uomo già noto alle forze dell’ordine, sospettato di avere legami con il gruppo milanese. La perquisizione, iniziata ieri mattina, si è conclusa con l’arresto del pregiudicato.

Durante l’ispezione, nella cantina dell’abitazione dell’uomo, in un sacco, sono state trovate alcune divise della Polizia Locale di Milano, il cui possesso è difficile da spiegare ed è un elemento che ha permesso un collegamento con la vicenda dei falsi agenti. Tuttavia, non è stato questo a determinare l’arresto dell’uomo: i poliziotti sospettavano che si trattasse di un spacciatore, e hanno fatto intervenire anche uno dei cani poliziotto, che ha fatto il suo lavoro. Tra casa e cantina è stato ritrovato un piccolo emporio di droga, con circa quattro chili di hashish e circa 30 grammi di cocaina, quantità molto superiore al consumo personale consentito..

🚑 Sequestro e arresto

Gli investigatori hanno documentato meticolosamente il ritrovamento, che comprendeva bilancini, sacchetti per il confezionamento e dei preziosi telefoni cellulari. Sequestrato anche il denaro, diverse migliaia di euro freschi di banca, ritrovato in casa. E’ stato considerato provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi portato in carcere, a disposizione della Procura di Milano. La droga e tutto il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati, mentre continuano le indagini relative al possesso delle divise della polizia locale.

