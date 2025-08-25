San Bartolomeo, Ossona. Un ragazzo allontanato dalla sagra dopo aver infastidito una volontaria della Pro Loco

Letture: 1.201

Ieri sera, intorno alle 22.30, in villa Bosi, la sede della Pro Loco di via Roma, ha ospitato la festa di chiusura della Sagra di San Bartolomeo. Centinaia di persone si sono ritrovate per ballare, mangiare e concludere in allegria la manifestazione che da giorni anima il paese. La serata è stata segnata però da un episodio spiacevole. Un ragazzo, per tutta la sera, ha infastidito una delle volontarie impegnate a servire ai tavoli, toccandola ripetutamente nonostante il suo disagio. Alcuni presenti, notando la situazione, hanno avvisato i sostenitori della Pro Loco che hanno deciso di chiamare la Polizia Locale.

🚓 L’intervento degli agenti

Gli agenti sono arrivati immediatamente in villa Bosi, dove si svolgeva la festa di fine della sagra, hanno identificato il ragazzo e lo hanno invitato ad abbandonare la festa. Dopo qualche rimostranza, il giovane disturbatore ha accettato di andarsene insieme al gruppo di amici con cui era arrivato. La notizia si è diffusa rapidamente tra i partecipanti e in paese. A differenza delle prime voci circolate, i giovani coinvolti – compreso quello che aveva molestato la ragazza – erano italiani, probabilmente residenti a Ossona o nei paesi vicini. Nonostante l’incidente, la festa è proseguita regolarmente e si è conclusa senza ulteriori problemi, confermando la buona riuscita della sagra che ogni anno richiama centinaia di persone.