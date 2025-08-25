Incidente a Busto Garolfo. L’autobus aggancia e abbatte la pensilina, che colpisce 27enne

Letture: 5.500

Brutto incidente questa mattina poco prima delle 7:25, ora della chiamata al 112, in via Buonarroti a Busto Garolfo, all’altezza della fermata dell’autobus. Solo per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Un autobus di linea della Movibus ha urtato, agganciandola, e abbattuto la pensilina della fermata. La struttura, cadendo, ha colpito in pieno un giovane di 27 anni che stava attendendo l’autobus.

I soccorsi immediati

Secondo quanto comunicato da Areu, sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: i Vigili del Fuoco del comando provinciale di via Messina, la Croce Rossa di Legnano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la pensilina distrutta, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure al giovane. Il 27enne, che ha riportato alcune pesanti contusioni alla schiena derivate dall’essere stato colpito dalla pensilina, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Le sue condizioni non sono gravi, ma avrà bisogno di alcuni giorni di cure e riposo. Fortunatamente nessun trauma cranico ha complicato le sue condizioni.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno verificando la dinamica esatta dell’incidente per determinare le responsabilità. Non è escluso che ne abbia anche il comune di Busto Garolfo. Infatti, l’urto dell’autobus con la pensilina rimane un episodio insolito e pericoloso, ma non tanto improbabile, visto che il tettuccio della pensilina sporgeva rispetto al marciapiede e la via Buonarotti, che è stretta e a senso unico, è stata ulteriormente ristretta dalla costruzione di un cordolo in cemento e mattonelle per delimitare una pista ciclabile.

Da Google maps ( impossibile per motivi di copyright, mostrarvi le immagini se non tramite un link) si può notare che il passaggio dell’autobus da quella strada potrebbe essere considerato alla stregua di una roulette russa: dai e dai si esauriscono le possibilità e la pistola (o meglio: la pensilina) spara. Da quanto saputo dalle nostre fonti, questo è uno dei percorsi degli autobus che Movibus ha modificato su richiesta dall’amministrazione comunale di Busto Garolfo durante il primo mandato del sindaco Biondi, a seguito del rifacimento della pavimentazione della piazza e conseguente scelta di interdire l’accesso agli autobus. I nuovi percorsi si trovano su strada oggettivamente difficili da percorrere con un autobus, e via Buonarotti è una di queste.