Droga, alcol e coltelli: operazione dei Carabinieri a Milano nella notte di sabato

Letture: 3.268

Nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 agosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un ampio servizio di controllo del territorio. Decine di pattuglie, insieme al personale del CIO, il reparto specializzati della Compagnia Pronto Intervento del 3° Reggimento “Lombardia”, alle saudre cinofile e al nucleo radiomobile hanno presidiato le zone dell’Arco della Pace e del quartiere Gratosoglio, con posti di blocco, verifiche su veicoli e accertamenti mirati contro droga e alcol alla guida. Nel complesso i controlli hanno riguardato 313 persone, 142 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Inserzioni

🚔 Arco della Pace: droga e guida in stato di ebbrezza

All’Arco della Pace i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità cinofile, hanno denunciato un 25enne ghanese per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato con 27 pastiglie di MDMA, circa 17 grammi. Si è così riconfermato che la zoan del parco Sempione è territorio di spaccio dei Ghanesi. Un 44enne milanese, invece, è stato invece denunciato per ricettazione. I carabinieri lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che viaggiava su un motociclo rubato. Non sempre ciò che è venduto a basso prezzo è un’occasione.

Guida e alcool

Sempre nella stessa area cinque automobilisti, tre italiani, un moldavo e uno statunitense, sono stati sorpresi con tassi alcolemici fino a 1,87 g/l. E’ stata loro immediatamente ritirata la patente di guida. Faticheranno molto per riaverla. Altri otto conducenti, tra cui un tassista, sono stati multati perchè avevano dei valori alcolemici che superavano i limiti di legge.

Inserzioni

Bisogna sempre ricordare che il taso alcolemico è in rapporto all’altezza e alla “corposità” della persona. I piccoli e magri possono sopportare molto meno alcool di persone alte e corpulente. Bisogna anceh conoscere le proprie caratteristiche fisiche. Alcuni gruppi etnici hanno nem fegato meno enzimi che possono eliminare l’alcool in circolo, quindi l’effetto di un bicchiere di vino passa più lentamente. Se non si conoscono questi parametri del proprio corpo, meglio bere solo acqua , se si sa di dover guidare.

🚔 Gratosoglio: due arresti per spaccio

Nel quartiere Gratosoglio, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, insieme al reparto di Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia”, hanno arrestato due egiziani di 18 e 22 anni, colti sul fatto mentre spacciavano hashish. Oltre alla dose appena ceduta, i militari hanno sequestrato altri 69 grammi della stessa sostanza e 75 euro in contanti. Un connazionale acquirente è stato segnalato alla Prefettura. Sempre a Gratosoglio, un 22enne egiziano è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello lungo 25 centimetri e 3 peruviani sono stati deferiti per violazioni in materia di immigrazione.