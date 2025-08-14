News Zoom

saronno,carabinieri. Saronno, i carabinieri fermano 3 moldavi che... - 14/08/2025
Uncategorized

Saronno, i carabinieri fermano 3 moldavi che…

Redazione CNNZ
Letture: 5.702

Nella tarda serata di martedì 6 agosto, a Saronno, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un’auto con targa straniera a bordo della quale viaggiavano tre uomini moldavi. Il controllo, iniziato per la verifica dei documenti, si è trasformato in un’operazione più approfondita quando i militari hanno notato il comportamento poco collaborativo degli occupanti. Insospettiti, hanno deciso di controllare anche l’auto.

🚔 Cosa volevano fare con passamontagna radio e attrezzi da scasso?

L’istinto li ha guidati bene. La perquisizione del veicolo ha infatti portato alla scoperta di arnesi da scasso, dischi per flessibile, passamontagna e radio ricetrasmittenti. I tre sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione e il fotosegnalamento. L’indagine è proseguita con una perquisizione nella loro abitazione, dove è stata trovata ulteriore attrezzatura da scasso ma nessuna refurtiva. Tutto il materiale è stato sequestrato e gli uomini denunciati in stato di libertà per porto ingiustificato di strumenti da effrazione.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

