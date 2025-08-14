Saronno, colpo grosso dei carabinieri

Letture: 2.354

Giovedì 7 agosto, sempre a Saronno, i Carabinieri hanno intercettato un’auto la cui targa risultava legata a un caso di appropriazione indebita: infatti il veicolo era stato noleggiato ma mai restituito. Alla guida c’era un 37enne marocchino. La perquisizione personale ha permesso di trovare una busta contenente circa 50 dosi già confezionate di cocaina. Se fosse stata venduta per strada, l’uomo avrebbe incassato 40mila euro.

🚔 Cosa aveva in casa?

Dalle chiavi trovate in suo possesso, i militari sono risaliti a un appartamento di Saronno, dove hanno sequestrato altra cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, oltre a 11mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissima, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. Il denaro confluirà in un fondo apposito fino alla confisca e poi potrà essere usato per iniziative contro la tossicodipendenza.

