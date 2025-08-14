News Zoom

La cronaca è il cuore pulsante della realtà

saronno. Saronno, colpo grosso dei carabinieri - 14/08/2025
VareseCronaca Lombardia

Saronno, colpo grosso dei carabinieri

Redazione CNNZ
Letture: 2.354

Giovedì 7 agosto, sempre a Saronno, i Carabinieri hanno intercettato un’auto la cui targa risultava legata a un caso di appropriazione indebita: infatti il veicolo era stato noleggiato ma mai restituito. Alla guida c’era un 37enne marocchino. La perquisizione personale ha permesso di trovare una busta contenente circa 50 dosi già confezionate di cocaina. Se fosse stata venduta per strada, l’uomo avrebbe incassato 40mila euro.

Inserzioni

🚔 Cosa aveva in casa?

Dalle chiavi trovate in suo possesso, i militari sono risaliti a un appartamento di Saronno, dove hanno sequestrato altra cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, oltre a 11mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissima, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. Il denaro confluirà in un fondo apposito fino alla confisca e poi potrà essere usato per iniziative contro la tossicodipendenza.

Inserzioni
Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.