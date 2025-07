Distrutta la Fontana di Busto Garolfo. E’ stato un camion?

Letture: 10.265

Brutta sorpresa per gli abitanti di di Busto Garolfo questa mattina, verso le 11.20. qualcuno ha distrutto ( di nuovo) la fontana. Probabilmente un camion è entrato nuovamente in piazza e, facendo manovra, non si è accorto della vasca , la ha centrata in pieno e la ha distrutta. E’ stato così distratto che non ha lasciato nemmeno un biglietto di scuse.

Ad accorgersi del danno, piuttosto ingente, alla vasca sono stati i fedeli che stavano partecipando a un funerale. Quando sono usciti di chiesa per accompagnare il defunto al cimitero, hanno trovato la sorpresa. Per modo di dire, perchè non è la prima volta che la fontana viene centrata e distrutta. Anzi le ultime riparazioni di un simile danno sono piuttosto recenti,. risalgono a qualche settimana fa

Adesso si spera che il colpevole faccia un mea culpa e, prendendosi le sue responsabilità permetta all’assicurazione di rifondere il comune per poter riparare nuovamente la fontana. Speriamo che almeno il comune abbia pensato ad assicurarsi contro i vandalismi, altrimenti succede come è successo per il cimitero, dove le incursioni dei “cercatori di rame” sono sempre a carico dei cittadini, si tramite le tasse che personalmente, quando devono far aggiutare tombe e vetri dlel cappelli.

