Gravissimo incidente a Marcallo con casone

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina all’incirca alle 11.30 sulla Torino-Milano, tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero, all’altezza di Mesero, dal lato lombardo del Ticino. 4 persone hanno perso la vita. Sono morte nello schianto nello schianto fra due veicoli. A causare l’impatto è stato un uomo di 82 anni che, imboccando l’autostrada contromano e dirigendosi verso Milano, ha percorso diversi chilometri, senza accorgersi di essere sulla corsia di sorpasso , invece di essere sulla corsia di destra della carreggiata corretta. Tra Novara est e l’uscita di Marcallo ci sono circa 25 chilometri

La dinamica dello schianto

Il veicolo del 70enne si è scontrato frontalmente con una seconda auto su cui viaggiavano quattro persone. Tre di loro sono morte sul colpo, mentre la quarta, una donna di 37 anni, è stata soccorsa dal 118 di Novara ed è in condizioni gravissime. L’uomo contromano è deceduto immediatamente per la violenza dell’impatto.

I soccorsi e la chiusura dell’autostrada

La giovane ferita è stata intubata sul posto e trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato gravi traumi al torace e fratture a una gamba e a un braccio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Novara, che ha canalizzato il tratto di autostrada per consentire i soccorsi e i rilievi. La circolazione ha subito forti rallentamenti e lunghe code.

Era stato segnalato

Una coppia ha segnalato al 112 che un’auto era entrata contromano in autostrada, sin da Novara. Loro stavano uscendo e se lo sono trovato davanti sulla rampa, già contromano. Come abbia fatto a sbagliare è un mistero.

“Purtroppo io e marito credo che siamo stati i primi a vedere che questo tizio era contromano perché eravamo sulla rampa di uscita del casello di arluno ed è sbucato contromano dalla curva e per un soffio siamo vivi.mio marito ,non so come ha sterzato per miracolo. Abbiamo subito avvisato il 112 che ha mandato una pattuglia della polizia stradale ma a questo punto penso che non abbiano fatto in tempo a fermarlo e ha provocato dei morti” ha scritto Silvia su Facebook.

Purtroppo questa volta la polizia stradale, che è intervenuta in seguito alla segnalazione, non lo ha raggiunto in tempo. Non è stata chiusa in tempo neppure l’autostrada, con obbligo di uscita a Marcallo, una soluzione che altre volte per casi simili, aveva salvato delle vite. Questa volta sono andate storte molte cose, purtroppo per le 4 persone che hanno perso la vita e per la donna rimasta gravemente ferita. La notizia è ancora in aggiornamento. Siamo in attesa di conoscere l’identità delle vittime.

Dell’82enne conosciamo le iniziali, E.C., residente a Cerano, in provincia di Novara, nato nel 1943 a Magenta. Era a bordo della Peugeot 207 .

