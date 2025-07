Rapina a Milano: 28enne scippa un Richard Mille da 300mila euro ed è arrestato in un kebab

Letture: 4.592

Un Richard Mille, un orologio da collezione, un’aggressione in pieno centro e un arresto in meno di 24 ore. È finita all’interno di un kebab di via Panfilo Castaldi, in zona Porta Venezia a Milano, la fuga di un 28enne senza fissa dimora, sedicente cittadino belga ma di origine franco-algerina, ritenuto responsabile della rapina di un Richard Mille RM-101 dal valore stimato di 300mila euro.

I falchi lo avevano già notato nel Quadrilatero

La rapina è avvenuta martedì 15 luglio alle 18.00 in viale Bligny, proprio davanti a un hotel. La vittima è un cittadino turco. Stava rientrando in hotel con la figlia, dopo aver fatto shopping tra le vie del Quadrilatero della Moda, quando è stato aggredito. Ha riportato alcune abrasioni, come refertato in sede di denuncia.

Quello stesso pomeriggio, intorno alle 17, gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile avevano notato il 28enne girare in bicicletta nella zona commerciale. Indossava una tuta floreale vistosa. Poche ore dopo, quelle stesse immagini, incrociate con i video delle telecamere di sorveglianza, sono risultate decisive per riconoscerlo: era lo stesso uomo ripreso mentre scippava l’orologio poco prima dell’ingresso in albergo.

Catturato all’alba in un kebab

La svolta arriva nella notte tra il 16 e il 17 luglio. I poliziotti lo individuano nei giardini di Porta Venezia e poi lo seguono fino a via Panfilo Castaldi. L’uomo entra in un locale etnico e si siede come un normale cliente. A quel punto, i “falchi” della Squadra Mobile decidono di entrare fingendosi a loro volta clienti e attendono che arrivi il momento giusto per effettuare l’arresto in sicurezza.

Quel momento arriva quando si avvicina al banco per prendere la sua ordinazione. Come ha allungato le mani tenendole verso il panino di kebab, i poliziotti gli hanno messo le manette. Lo hanno preso di sorpresa, così come lui ha preso la sua vittima. Il 28enne indossava ancora la stessa tuta floreale del giorno della rapina, anche se risulta che, nel momento della rapina, avesse addosso degli altri vestiti.

Il bottino: un Richard Mille con cinturino rosso

La Polizia lo ha sottoposto a fermo per rapina aggravata. L’uomo è risultato privo di documenti, senza fissa dimora e con numerosi alias. Non ha precedenti penali in Italia, ma è già stato rintracciato e schedato all’estero con dichiarazioni di identità false. Si trovava in Italia da circa un mese. Non ha dichiarato neppure la sua età. Pare nato fra il 1997 e il 2000. E’ comunque maggiorenne, quindi gli sono sti attribuiti 29 anni.

Il bottino del colpo è un orologio Richard Mille RM-101, uno dei modelli più ambiti dai collezionisti, dotato di un cinturino rosso e dal valore stimato di circa 300mila euro.

