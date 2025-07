Incidente a Corbetta, in via Ceriani. Motociclista 63enne in ospedale

Letture: 4.071

Incidente stradale tra un’auto e una moto sulla rotonda di via Ceriani a Corbetta. È successo questo pomeriggio intorno alle 18:11, alla rotonda tra via Ceriani padre Giovanni e via Novara a Corbetta, dove un motociclista di 63 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’automobile. L’impatto è avvenuto nell’ ora di punta, lungo uno dei punti più trafficati della zona. L’uomo è stato soccorso da un ambulanza e da un’auto medica. Le sue condizioni che in primo momento avevano destato apprensione, sono poi apparse fortunatamente non gravi, tanto che è stato trasportato in ospedale in codice verde, per ulteriori controlli.

L’allarme è partito con una chiamata al 112 che segnalava un incidente stradale tra un’auto e una moto sulla rotonda di via Ceriani, all’altezza del civico 61. A intervenire per primi sono stati gli agenti della Polizia locale di Corbetta, impegnati poi nella ricostruzione della dinamica. Sul posto anche i sanitari di ATA Soccorso di Zelo Surrigone, che hanno preso in carico il motociclista. A supporto è arrivato anche un mezzo di soccorso avanzato , un auto medicA, del 118 di Milano, ma l’intervento si è concluso in loco, senza necessità di ulteriori operazioni.

Il 63enne è rimasto cosciente e collaborante per tutta la durata dei soccorsi. Dopo la valutazione iniziale, è stato caricato in ambulanza e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti temporanei, ma è tornata alla normalità nel giro di un’ora.

