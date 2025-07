Meccanica Expanding Wilds: qual è la differenza rispetto al wild tradizionale — Opinione degli esperti MyEmpire

Letture: 3.797

Esistono molte soluzioni efficaci che consentono di rendere il gioco emozionante e dinamico. Nei casinò online moderni, come MyEmpire e non solo, è disponibile un’ampia gamma di giochi con meccaniche diverse. Una delle più popolari è Expanding Wilds. Si tratta di un wild espandibile che si differenzia dal wild tradizionale per la sua capacità di espandersi, coprendo l’intero rullo o parte di esso.

Annunci

Il simbolo wild tradizionale sostituisce gli altri simboli e aiuta a formare combinazioni vincenti. Allo stesso tempo, occupa una posizione fissa sui rulli e non cambia dimensione. Il simbolo wild espandibile rende il gioco emozionante e spettacolare. Le vincite sono più grandi e frequenti.

Annunci

Come funziona l’espansione verticale o orizzontale del simbolo

Grazie al comportamento dinamico dell’Expanding Wild, il gioco diventa più imprevedibile ed emozionante. Quando il simbolo appare e si espande, hai la possibilità di ottenere una vincita con un moltiplicatore elevato.

Annunci

Nei casinò online moderni, come MyEmpire e altri, sono disponibili giochi con espansione verticale e orizzontale. Ecco come funziona l’espansione del simbolo:

In caso di espansione verticale, il simbolo Wild che appare sul rullo occupa l’intera colonna verticale del rullo. Su tutte le linee aumentano le possibilità di combinazioni vincenti. L’espansione orizzontale copre le posizioni adiacenti sulla linea orizzontale del rullo. Aumentano le possibilità di vincita. L’espansione avviene automaticamente dopo che è apparso il simbolo jolly. È possibile un’espansione parziale. Tutto dipende dalle regole del gioco.

I simboli wild espansi verticalmente o orizzontalmente possono rimanere in posizione per diversi giri. Questo aumenta il potenziale di vincita. È possibile combinare l’espansione con altre funzioni. Si apre la possibilità di ottenere vincite con un moltiplicatore elevato.

Annunci

Perché Expanding Wild è spesso combinato con i giri gratuiti

Grazie a Expanding Wild, i giri gratuiti diventano molto promettenti. Aumenta la generosità del round bonus. Aumentano le possibilità di vincite elevate. Il gioco diventa più dinamico ed emozionante. Nei casinò online moderni, come MyEmpire e non solo, molte slot utilizzano una combinazione di Expanding Wild e giri gratuiti. Aumenta l’adrenalina e le vincite. C’è uno stimolo a continuare a giocare.

Esempi di giochi in cui questa funzione è particolarmente potente

La funzione Expanding Wild nei round è la chiave per grandi premi. I giri gratuiti standard diventano un’avventura emozionante e redditizia. Nei casinò online moderni, come MyEmpire e altri, ci sono diverse slot con la possibilità di grandi vincite.

Annunci

Tra i più popolari con la potente funzione Expanding Wild, vale la pena menzionare Book of Ra Deluxe, Vikings Go Berzerk, Deal or Alive 2. I round bonus sono speciali, c’è la possibilità di ottenere grandi vincite e un’esperienza di gioco unica.

I wild espandibili si combinano bene con altri bonus. Questo aumenta l’effetto. Il divertimento diventa incredibilmente coinvolgente.

Quando Expanding Wild migliora il gioco e quando lo ostacola

Grazie a Expanding Wild, il gioco diventa più emozionante e dinamico. In combinazione con altri bonus, aumenta il potenziale di vincita. Aumenta il coinvolgimento. Se il jolly occupa molto spazio, a volte impedisce la comparsa di simboli bonus importanti.