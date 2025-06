Giallo in via Valtellina, Milano: donna morta in un’auto. L’identità ancora sconosciuta

Letture: 5.357

Una donna di circa 40 anni è stata trovata morta dentro un’auto parcheggiata in uno spiazzo all’altezza del civico 2 di via Valtellina, in zona Scalo Farini, a Milano. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 29 giugno, poco dopo le 21.30. A notarla è stato un passante, che ha chiamato il numero unico d’emergenza 112.

Annunci

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e due mezzi del 118: un’ambulanza di Padana Emergenza e l’automedica dell’AAT di Milano. La donna era già priva di vita. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Annunci

Nessun documento, nessun segno di violenza

Secondo quanto riferito dalla questura di Milano, la donna non aveva con sé alcun documento. Non è stato quindi possibile identificarla. L’ipotesi più accreditata è che potesse essere una senzatetto che utilizzava l’auto come rifugio. Nel corso della notte sono proseguiti gli accertamenti da parte della polizia scientifica, e lunedì mattina la polizia ha confermato che non sono stati trovati segni di violenza sul corpo. La vettura è stata posta sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori esami.

Annunci