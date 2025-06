Crolla l’insegna della Torre delle Generali a Milano: chiusa la metro e isolata piazza Tre Torri

Letture: 3.607

Nelle prime ore della mattina di lunedì 30 giugno, una grossa porzione dell’insegna “Generali”, posizionata sulla facciata est della torre firmata Zaha Hadid nel quartiere di Citylife a Milano, ha ceduto e ha rischiato di precipitare nel vuoto da un’altezza di circa 180 metri. Per sicurezza, i vigili del fuoco hanno immediatamente fatto isolare l’area circostante.

Metro chiusa, evacuato anche il centro commerciale

La fermata della metropolitana M5 Tre Torri è stata chiusa, così come l’intera piazza antistante il grattacielo. Transenne, mezzi dei vigili del fuoco e personale di manutenzione hanno recintato la zona. Bloccato anche l’accesso al centro commerciale posto alla base della torre. Al momento dell’incidente non si registrava grande affluenza. Non si segnalano feriti.

Cedimento improvviso, cause da accertare

L’insegna coinvolta è quella lato est, visibile da via Senofonte e via Spinola. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato il cedimento strutturale. La squadra manutentiva della torre delle Generali è al lavoro per valutare le condizioni residue della struttura e capire se ci siano altri elementi a rischio. Al momento la priorità resta la messa in sicurezza dell’intera area.

I vigili del fuoco stanno valutando se far smontare altri elementi della facciata. La zona resterà isolata finché non saranno completati i controlli tecnici. La torre Hadid su cui era la scritta “Generali” è una delle tre torri del distretto Citylife, alto 170 metri e completato nel 2017. È sede di uffici e servizi della famosa assicurazione.