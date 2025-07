Milano, via Anfossi: 26 dosi di cocaina in auto

Letture: 4.215

Nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Anfossi, zona Porta Vittoria a Milano, gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile hanno arrestato uno spacciatore dopo aver assistito a una cessione di cocaina. L’operazione è scattata poco prima delle 18, quando i poliziotti, in borghese, hanno notato alcuni movimenti sospetti in strada, tipici del traffico di stupefacenti.

Annunci

La cessione sotto gli occhi della polizia

Durante l’appostamento, è arrivato un 29enne francese, poi identificato, che si è avvicinato all’auto dello spacciatore. Senza esitazioni, è salito a bordo e ha concluso un rapido scambio: 65 euro in contanti per una dose di cocaina. Gli agenti sono intervenuti subito dopo, bloccando entrambi. Il venditore aveva con sé altre 26 dosi già confezionate e pronte per la vendita.

Annunci

L’Arresto

Per lo spacciatore, un uomo italiano noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette. È stato portato in carcere a San Vittore, in attesa del processo per direttissima avvenuto questa mattina. Il compratore, invece, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Annunci

Controlli rafforzati nella zona

L’arresto si inserisce in una serie di controlli mirati che la Squadra Mobile sta effettuando nei quartieri dove la presenza di pusher e il via vai di clienti, spesso stranieri, sta diventando sempre più evidente. In particolare, via Anfossi e le strade circostanti sono sotto osservazione per contrastare il microspaccio su strada.