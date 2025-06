Ossona, minacciata una donna: “Ti mando al pronto soccorso”. Forse è la banda di ladri

Letture: 4.842

Sabato 21 giugno, alla sera, intorno alle 21.05, a Ossona, una coppia che camminava in via 11 Febbraio ha assistito a una scena che ha tutta l’aria di essere legata a un furto in abitazione appena compiuto. Marito e moglie stavano arrivando da via Pascolutti quando, all’altezza dell’incrocio con via Canzi, hanno visto uscire tre uomini dal portone della palazzina sull’angolo.

Monili in vista e guanti a terra

Uno dei tre aveva in mano una busta di carta. Dentro si intravedevano dei monili, come se fossero stati raccolti in fretta. Un altro ha buttato a terra un paio di guanti. Un dettaglio che ha fatto scattare l’allarme nella mente della donna. La signora, intuito quello che stava succedendo, ha gridato “al ladro!”, attirando l’attenzione e cercando di fermare i tre sconosciuti.

La reazione dei sospetti non si è fatta attendere: ne è nata una lite, piuttosto accesa, con toni minacciosi. Uno dei tre uomini si è rivolto alla donna dicendole chiaramente: “Ti mando al pronto soccorso”, cercando di intimidirla per farla smettere. E’ stata una scena di pochi istanti, svoltasi così velocemente che non è stato possibile per i due chiamare il 112.

Foto scattata al volo e possibile fuga in auto

Nonostante la concitazione del momento, e la paura per le minacce ricevute, il marito è riuscito a scattare una foto dei tre mentre si allontanavano. L’immagine li ritrae di schiena, ma si distinguono i vestiti. Nello scatto si intravede anche un’auto, che potrebbe essere quella usata per la fuga. Non c’è però la certezza, perché la vettura ha girato l’angolo di via Litta proprio nello stesso momento in cui i tre si sono dileguati.

Chi abita in via Litta, a Ossona, e ha telecamere di videosorveglianza esterna potrebbe fornire elementi decisivi. È possibile che i volti dei tre sospetti siano stati ripresi proprio in quegli istanti. Se è capitato non deve aver timori di consegnare le immagini ai carabinieri. I tre uomini parlavano con un accento straniero, anche se la coppia, comprensibilmente scossa, non ha saputo indicare con precisione di che nazionalità potessero essere. L’immagine di spalle può dare l’idea della conformazione fisica e aiutare le persone a mettesi sulla difensiva, nel caso di un incontro.



Non ancora stato accertato se la palazzina da cui sono usciti sia effettivamente stata svaligiata, ma tutto fa pensare a un furto in corso colto sul fatto, oppure ad una truffa ad un anziano. in ogni caso è importante conoscere il viso di chi ha avuto un comportamento così aggressivo, perchè potrebbe trattarsi della stessa banda che ha aggredito una signora in via Bosi, e tentato più volte di derubare la villetta di via Marconi, nei giorni scorsi

Indizi e testimonianze

Non è ancora stato accertato se la palazzina da cui sono usciti sia effettivamente stata svaligiata, ma tutto fa pensare a un furto in corso colto sul fatto. La scena è compatibile con un’uscita veloce dopo un colpo andato a segno e l’abbandono dei guanti potrebbe essere un errore determinante per gli investigatori, che ora potrebbero avere a disposizione un possibile elemento biologico utile all’identificazione.