Ossona, scippo davanti a casa: via la collana in oro dopo la processione

Scippo a Ossona, una donna aggredita davanti a casa. 3 uomini le strappano la collana e scappano in auto. La signora stava rientrando a casa dopo essere andata a vedere la processione domenicale, ma è stata avvicinata da un giovane che, con la scusa di chiedere un’informazione, le ha strappato la collana d’oro dal collo ed è fuggito in auto con alcuni complici. È successo intorno alle 21.30 di domenica sera, in via Bosi, a Ossona, proprio a pochi metri dall’ingresso dell’abitazione della donna, che ha circa 80 anni.

La scusa del libricino e la collana strappata

La vittima si trovava sul marciapiede quando ha notato un’auto scura parcheggiata sul lato dove la sosta non è consentita. Un ragazzo è sceso dal veicolo, tenendo in mano un libricino, e le ha chiesto un’indicazione stradale. Mentre la donna rispondeva, ha notato che all’interno dell’auto c’erano altre persone. Pochi istanti e il giovane ha strappato con forza la collana con un ciondolo d’oro che la signora portava al collo, ed è risalito rapidamente sulla macchina. L’auto è ripartita a tutta velocità e si è dileguata nel buio.

Denuncia ai Carabinieri e ferite lievi

Sotto shock, l’anziana ha avuto la prontezza di suonare subito il campanello di casa. La figlia, che le ha aperto, ha poi chiamato immediatamente il 112 per segnalare il furto con strappo. La mattina seguente è stata sporta denuncia presso la caserma dei carabinieri di Corbetta.

La donna, fortunatamente, non è caduta, ma ha riportato due graffi sul petto, causati dal gesto violento dello scippo. Le ferite erano sanguinanti e forte lo spavento per quanto accaduto ma non ha richiesto cure ospedaliere. in un momento in cui era vicina a casa non si aspettava un’aggressione simile e aveva abbassato la guardia. Le indagini sono in corso.