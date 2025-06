Concerto Candlelight a Ossona con il Maestro Andrea Tamburelli: serata di musica classica al Parco di Villa Litta

Letture: 4.075

Venerdì 27 giugno, alle 21.15, Ossona ospita un evento musicale dal tono raffinato: il recital di pianoforte “Candlelight”, affidato al talento del Maestro Andrea Tamburelli. L’appuntamento è in programma al Parco di Villa Litta Modignani, con ingresso da via Donatori di Sangue. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’Auditorium Unità d’Italia di via Dante, sempre a Ossona.

Andrea Tamburelli, ossonese di origine, si esibirà in un programma interamente dedicato al repertorio romantico e tardo-romantico, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt e Rachmaninov. Un repertorio che unisce virtuosismo tecnico ed espressione profonda, pensato per valorizzare lo spazio e l’atmosfera suggestiva del parco.

Un ritorno alle origini per il Maestro

Per Andrea Tamburelli si tratta di un ritorno al paese cui dedica sempre attenzione. La sua carriera che lo ha visto esibirsi in Italia e all’estero, il Maestro ha scelto Ossona per una serata che vuole essere, allo stesso tempo, omaggio alla sua comunità e invito alla bellezza della musica dal vivo.

Il format “Candlelight”, ormai diffuso a livello internazionale, trova in questa cornice naturale un’interpretazione autentica e accessibile, grazie all’impegno congiunto del Comune e delle realtà culturali locali. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.