Punk rock a Parabiago: il 28 giugno tornano live i Cabrones per l’Anniversary Party

I Cabrones tornano sul palco: il 28 giugno live a Parabiago per l’Anniversary Party. La band punk rock dei Cabrones si esibirà venerdì 28 giugno, a partire dalle ore 21.00, al “Locomotivo” di via Matteotti a Parabiago (MI), in occasione dell’Anniversary Party.

Nati lo scorso anno con un debutto a Rho, i Cabrones si sono fatti conoscere nel circuito musicale dell’hinterland milanese e varesotto grazie a un sound originale e a un’intensa attività dal vivo. Il gruppo è composto dal cantante Massimo Jurzan, in arte Jurzy, 49 anni, di Rho; dal bassista Antonio Cantiani, Tony, 42 anni, di Bollate; dal chitarrista Gianluca Cicero, Gianlu, 36 anni, di Parabiago; e dal batterista Pasquale Dalessandro, Paska, 35 anni.

Dalla scorsa stagione i Cabrones si sono esibiti in numerose città lombarde, tra cui Arese, Magenta, Cairate, Fagnano Olona e Saronno, raccogliendo consensi da parte del pubblico e attenzione dalla critica specializzata. Il progetto musicale, nato dopo un lungo periodo di studio e prove, si ispira inizialmente ai Ramones, storica band statunitense considerata tra le fondatrici del punk rock.

Nel corso del tempo, i Cabrones hanno saputo elaborare uno stile personale, rimanendo fedeli alla natura istintiva del genere. Lo scorso anno, a un anno dal debutto, sono tornati a suonare proprio a Rho, nello stesso locale della prima data, e in quell’occasione hanno avuto modo di conoscere Marky Ramone, batterista dei Ramones e figura di riferimento internazionale per il punk.

L’evento di Parabiago sarà ad ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare direttamente il locale “Locomotivo”.

