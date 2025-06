A Milano il compleanno di Ghyblj diventa evento tv: ospiti, musica e solidarietà al The Beach

Letture: 5.023

Il mondo dello spettacolo si è dato appuntamento a Milano per festeggiare il compleanno di Ghyblj, showman noto per la sua attività televisiva e per l’impegno in iniziative solidali. L’evento, intitolato “BDAY by GHYBLJ”, si svolgerà domani 27 giugno dalle 20.30 al The Beach Milano, in via Arcangelo Corelli 62, nella zona dell’aeroporto di Linate.

Annunci

Non un semplice party, ma una serata che mescola mondanità, intrattenimento e promozione di valori come l’amicizia, l’inclusione e la beneficenza, in linea con lo stile filantropico che da tempo contraddistingue Ghyblj anche fuori dai riflettori.

Annunci

Invitati dal mondo dello spettacolo e della tv

Alla festa partecipano ospiti provenienti dal mondo della televisione, della cultura e del sociale, insieme a rappresentanti di emittenti, format e realtà produttive attive in Italia e all’estero. Saranno presenti, tra gli altri, Casa & Casale Dolce Cosi di Cosetta Bosi, Casa Espago, Pavia Play Tv, Truman Tv, Scuderia Marina, Milano Play Tv, MI-Lorenteggio, Lady Virginia, Videogram di Montecarlo e diverse emittenti tra cui BOM Channel, My Bio World e TV Italia Felix.

Annunci

Tra le realtà presenti anche la Nazionale Italiana Calcio Miss, impegnata in attività benefiche, e brand legati alla moda e alla sostenibilità ambientale.

Un secondo evento a Massino Visconti

L’appuntamento di Milano fa da preludio a una seconda iniziativa legata alla solidarietà. Sabato 28 giugno, infatti, Ghyblj sarà a Massino Visconti (NO) per presentare la partita benefica “Una Partita per Elio”, evento organizzato in collaborazione con la Nazionale Italiana Calcio Miss e trasmesso in esclusiva da TrumanTv.

Annunci

L’intera organizzazione, dal party alla produzione video, è stata curata da Videogram Entertainment di Montecarlo, partner ormai storico delle iniziative promosse dallo showman.