Spacciatore arrestato in via Impastato a Milano: aveva cocaina e bilancino

Arrestato con cocaina e bilancino: blitz della volante del Commissariato di via Mecenate, in via Impastato. È stato arrestato in flagranza di reato un marocchino di circa 20 anni, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, sorpreso ieri sera in via Peppino Impastato, a Milano, con 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Intervento della volante Mecenate

L’arresto è avvenuto intorno alle 20.40 di domenica 15 giugno grazie a un controllo della volante del Commissariato Mecenate. Gli agenti hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto nei pressi di un complesso abitativo della zona. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato fermato e perquisito.

La cocaina era pronta per lo spaccio

Durante la perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato portato in Commissariato e dichiarato in stato di arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Questa mattina sarà processato per direttissima.

