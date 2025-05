Dairago. Prevenzione oncologica al centro: apre un nuovo ambulatorio per la salute di donne e uomini

Letture: 3.568

Uno spazio dedicato alla prevenzione, un servizio concreto per il territorio, un patto tra istituzioni, cittadini e volontariato. A Dairago, martedì 27 maggio 2025, alle 21.00, nella Sala Consiliare di via Damiano Chiesa 14, è stato presentato ufficialmente il nuovo ambulatorio oncologico di Dairago, promosso dall’associazione Salute Donna ODV – sezione di Magenta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Annunci

Un presidio stabile per la prevenzione

L’ambulatorio nasce con un obiettivo preciso: offrire alla cittadinanza un presidio stabile per attività di screening oncologico, informazione e promozione della salute, rivolto sia alle donne che agli uomini. A presentarlo saranno il sindaco di Dairago Paola Rolfi e il vicesindaco Nicolò Gatti, che apriranno la serata con i saluti istituzionali, sottolineando il valore dell’iniziativa come tassello importante di sanità di prossimità.

Annunci

«Sono molto soddisfatta” ha dichiarato il sindaco Rolfi, “perché Salute Donna ODV, già attiva dal 2019 nel nostro territorio, rafforzerà la sua azione attraverso visite, attività di sensibilizzazione e campagne di informazione. Un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti e al sostegno economico della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Ringrazio i medici e i volontari dell’associazione, già molto stimati in paese, per la loro professionalità e dedizione”.

Annunci

Sinergia tra enti e cittadini

Durante la presentazione, interverrà anche Roberto Scazzosi, presidente della banca di credito cooperativo che sostiene il progetto: «Quando pubblico, privato e volontariato collaborano, i risultati si vedono. L’ambulatorio sarà un punto di riferimento per molte famiglie. La salute è un diritto che va protetto ogni giorno, e questo presidio va proprio in questa direzione».

Un altro intervento importante sarà quello di Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, che ha voluto sottolineare il valore della prevenzione come responsabilità collettiva: «Prevenire significa agire prima, risparmiare sofferenze e risorse. Significa costruire una comunità più consapevole e più forte».

Annunci

Il ruolo dell’associazione e l’approfondimento scientifico

A spiegare nel dettaglio le finalità e le modalità operative del nuovo ambulatorio sono Mariella Berra, delegata della sezione magentina di Salute Donna, e Pinuccia Pisoni, vice delegata. Le due rappresentanti portano l’esperienza maturata in anni di attività sul campo, illustrando come funzioneranno gli appuntamenti, quali visite saranno disponibili e come aderire ai percorsi proposti.

Momento centrale dell’incontro l’intervento della dottoressa Laura Balzarotti, dirigente medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Fornaroli di Magenta e referente scientifica dell’associazione. Il suo intervento sarà un’occasione preziosa per comprendere il valore medico e sociale della prevenzione, il ruolo degli screening nel percorso diagnostico e la necessità di una collaborazione stretta tra enti, medici e cittadini.

Annunci

Una rete che cresce

Con questa apertura, Salute Donna ODV rafforza la sua rete sul territorio, aggiungendo Dairago a un percorso che unisce sanità, volontariato e cooperazione. Un’azione concreta per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita delle persone, rendendo la prevenzione accessibile, vicina e parte integrante del vivere quotidiano.