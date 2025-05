“I Dialoghi del Sacro Monte”: a Varese un’intera giornata dedicata all’arte del confronto

Letture: 3.573

Il Sacro Monte di Varese ospita la prima edizione de “I Dialoghi del Sacro Monte”, una giornata per riscoprire l’ascolto e il confronto. Appuntamento il 21 giugno 2025 nella Casa Museo Pogliaghi, cuore spirituale e simbolico del sito patrimonio UNESCO.

Annunci

Un festival per ripartire dal dialogo

Sarà la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, tra i cipressi e i panorami mozzafiato del Sacro Monte di Varese, a fare da cornice alla prima edizione de I Dialoghi del Sacro Monte. L’evento è in programma per sabato 21 giugno 2025 e promette una giornata di incontri, idee e confronti, con un obiettivo preciso: rimettere al centro il valore del dialogo in un’epoca sempre più chiusa nel conflitto.

Annunci

A promuovere il progetto sono Archeologistics, PSFactory e VareseNews, con il patrocinio del Comune di Varese e dell’Ordine degli Architetti della provincia. L’idea nasce proprio nel luogo che più di altri richiama spiritualità, ascolto e riflessione: il Sacro Monte. «Non un maniero chiuso, ma un luogo aperto, sospeso tra cielo e pianura, capace di ispirare pace e meditazione», ha spiegato Emilio Paccioretti, fondatore di PSFactory.

Annunci

Filosofi, scienziati, architetti e innovatori tra spiritualità e contemporaneità ai Dialoghi del Sacro Monte

La giornata sarà divisa in due sessioni – mattina e pomeriggio – e vedrà la partecipazione di figure di primo piano nel panorama del pensiero, dell’arte, della scienza e dell’economia. L’intento è creare uno spazio non accademico ma concreto, dove discipline, fedi e visioni differenti possano intrecciarsi e confrontarsi.

«Vogliamo superare la logica del semplice convegno – ha spiegato Elena Castiglioni, presidente di Archeologistics – e dare vita a uno spazio annuale dove l’ascolto e l’incontro insegnino a costruire comunità più consapevoli».

Annunci

Non è un caso che proprio qui, in cima al Sacro Monte, sia stato scelto di far nascere la prima edizione di questo festival. Un luogo che invita naturalmente a rallentare, ascoltare e cercare risposte. Un contesto dove il confronto diventa esperienza concreta e profonda, immerso in uno dei paesaggi più evocativi della Lombardia.

Prenotazioni già aperte

La partecipazione ai Dialoghi del Sacro Monte è gratuita, ma è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma Eventbrite (link diretto all’iscrizione). Per approfondimenti sul programma e aggiornamenti, sono attivi anche i canali social ufficiali:

Annunci

L’appuntamento è quindi per sabato 21 giugno, tra arte, pensiero e natura, in uno dei luoghi più affascinanti e carichi di significato del nostro territorio. Un’occasione per mettersi in ascolto, davvero.