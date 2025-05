La polfer a Bernate Ticino. Preso spacciatore nel bosco

Letture: 4.485

La Polfer è arrivata fino a Bernate Ticino. Lunedì 26 maggio, degli agenti in borghese della polizia ferroviaria di Milano, hanno sorpreso uno spacciatore nei boschi che costeggiano le strade che portano al Ticino e alle sue lanche.

I poliziotti sono passati vicino al pusher, un 22enne marocchino, che li ha invitati ad acquistare della droga, pesando lo stupefacente su un bilancino di precisione.I poliziotti si sono subito qualificati e hanno bloccato il pusher. Durante la perquisizione gli hanno trovato addosso alcuni involucri contenenti hashish, eroina, cocaina, oltre naturalmente al bilancino di precisione.

Il 22enneè stato portato in questura, identificato e dopo le operazioni di rito rinchiuso nelle camere di sicurezza. Poi, ieri mattina, con una volante è stato portato in tribunale, processato e condannato per direttissima. Il giudice ha deciso per lui la custodia cautelare in carcere.

I boschi del parco del Ticino, di cui Bernate e Casate fanno parte, una volta erano il regno incontrastato della più belle specie faunistiche, e dove andare a pescare era uno degli sport più rilassanti. Oggi invece rischiamo di perdere qeusti posti magnifici per l’arrivo di un’altra specie faunistica, gli spacciatori.