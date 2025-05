Fondi PNRR alla Caserma dei Carabinieri a Lacchiarella: comfort, sostenibilità e basso impatto ambientale

Letture: 69

È stata inaugurata a Lacchiarella la nuova caserma dei Carabinieri. Con i fondi PNRR è stata completamente riqualificata e dotata di tecnologie ad alta efficienza energetica. L’edificio, situato in via XXV Aprile al numero civico 2, ha ottenuto un importante miglioramento delle prestazioni, passando dalla classe energetica E alla classe A1.

Riqualificazione energetica e sismica

I lavori, eseguiti dall’impresa Teicos, specializzata in interventi di riqualificazione energetica profonda, hanno permesso di ottenere un comfort abitativo migliorato e una significativa riduzione delle emissioni. Il progetto, avviato nel luglio 2024, ha previsto un investimento complessivo di 860.000 euro, finanziato principalmente con fondi PNRR e per 90.000 euro dal Comune di Lacchiarella.

L’intervento ha riguardato sia l’efficientamento energetico che l’adeguamento sismico degli edifici, costruiti negli anni ’80. Sono stati installati un cappotto isolante, pannelli fotovoltaici da 18 kW e nuove pompe di calore ad alta efficienza. Anche i serramenti e i vecchi impianti di raffreddamento e riscaldamento sono stati sostituiti. L’adeguamento sismico è stato realizzato con intonaco armato e rete in fibre di vetro.

Benefici e impatto ambientale

Il risultato è un edificio più confortevole, efficiente e sicuro, che permetterà un risparmio energetico significativo. Si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 13.592 kg nei prossimi 40 anni. Inoltre, l’aspetto estetico dell’immobile è stato migliorato sia all’esterno sia negli spazi interni dedicati all’accoglienza del pubblico.

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco di Lacchiarella, Antonella Violi, ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa di questo risultato. Essere riusciti ad ottenere un contributo PNRR per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del locale comando dei Carabinieri è stato importante per il nostro Comune. Investire nella riqualificazione della Caserma era un impegno che mi ero assunta al fine di consentire ai Carabinieri di stanza a Lacchiarella di poter prestare servizio e lavorare in un ambiente più confortevole sotto tanti punti di vista”.

Personalmente ritengo che il rapporto tra Istituzioni vada sempre valorizzato e io apprezzo l’impegno dell’Arma che opera sul nostro territorio così come in tutta la penisola italiana. L’Arma dei Carabinieri merita di essere valorizzata in quanto è nata nei territori e per i territori dove opera sempre in modo discreto ma puntuale e a beneficio di tutte le comunità”.

Gianluca Comazzi, Assessore al territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia, ha aggiunto: “La nuova caserma dei carabinieri di Lacchiarella rappresenta un esempio concreto di come sostenibilità e sicurezza possano procedere insieme. Investire nell’efficienza energetica significa ridurre l’impatto ambientale, ma anche offrire alle forze dell’ordine spazi moderni e adeguati. La presenza dei carabinieri sul territorio è un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Regione Lombardia continuerà a sostenere con forza progetti che uniscono innovazione e tutela del territorio.”

Guido Hugony, founder dell’impresa Teicos, ha commentato: “Questo progetto rappresenta per noi un esempio, ed una conferma importante di come si possa lavorare in maniera sinergica e produttiva con una Pubblica Amministrazione, unendo obiettivi e visioni comuni per ottenere un risultato di valore. Il dialogo e la cooperazione hanno permesso di concludere i lavori con leggero anticipo, ottimizzando risorse e professionalità”.