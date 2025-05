Incidente mortale a Rho: uomo su monopattino si scontra con autoarticolato e muore

Letture: 2.120

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Rho, in via Risorgimento. Un uomo di 62 anni, cittadino egiziano residente nel comune rhodense, ha perso la vita dopo uno scontro tra il monopattino elettrico che conduceva e un autoarticolato.



E’ successo attorno alle 17:00. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime informazioni ricevute il monopattino è finito contro il mezzo pesante per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo all’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho per mettere in sicurezza l’area e un’ambulanza della Misericordia di Arese, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare: i medici dell’elisoccorso, arrivato da Bresso, hanno potuto solo constatarne il decesso.



L’autista dell’autoarticolato, un uomo di 54 anni, è rimasto illeso e non ha riportato ferite gravi. È stato comunque soccorso e trasportato in ospedale in codice verde dalla Misericordia di Arese. La polizia locale di Rho ha avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.

