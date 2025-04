Cocaina, fuga e targa rubata: 22enne bloccato dai carabinieri nel centro di Abbiategrasso

Letture: 2

I carabinieri della stazione di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 22 anni residente in uno dei paesi dell’Abbiatense. E successo nei è nei giorni scorsi nella zona attorno alla stazione ferroviaria, durante un normale pattugliamento serale. Il 22enne nascondeva 114 grammi di cocaina

Fuga in scooter e tentativo di scappare a piedi

Era quasi il tramonto quando una pattuglia dei carabinieri ha notato uno scooter sospetto aggirarsi nei pressi dei binari. L’autista, alla vista dell’auto dei carabinieri, aveva accelerato bruscamente tentando di allontanarsi il più possibile. I militari lo avevano momentaneamente perso di vista, ma lo cercavano e infatti lo hanno ritrovato poco dopo, in via Legnano, fermo a bordo strada.. Appena i carabinieri sono scesi dalla radiomobile e si sono avvicinati per chiedere i documenti, l’autista dello scooter ha preso la fuga a piedi, mettendosi a correre e abbandonando lo scooter sull’asfalto. E’ durato poco: il 22 è stato raggiunto bloccato e ammanettato a terra.

In tasca un sacchetto con 114 grammi di cocaina

Durante la perquisizione, gli hanno trovato addosso un sacchetto che conteneva un blocco compatto di cocaina: 114 grammi, già confezionati e pronti per essere suddivisi. Ma non è tutto. Anche lo scooter ha rilevato una sorpresa. Gli accertamenti sullo scooter rivelano che uno dei numeri della targa era stato alterato manualmente: un 9 era stato trasformato in un 8. Il motivo? La targa risultava quella di uno scooter rubato a Milano nel 2023.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio. Il giorno dopo l’arresto è comparso davanti al giudice del Tribunale di Pavia, dove ha ammesso tutte le sue responsabilità. L’arresto è stato convalidato e il 22enne e il giudice ha disposto che fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con permanenza notturna nella propria abitazione.