Zibido San Giacomo, capriolo intrappolato nel Naviglio. Recuperato e liberato dai vigili del fuoco

Letture: 4.556

A Zibido san Giacomo, in provincia di Milano, una femmina adulta di capriolo è stato salvata questa mattina, intorno alle 8.30, dai Vigili del Fuoco di Milano, dopo essere rimasto bloccata in un canale secondario del Naviglio Grande. L’animale era in evidente difficoltà e, secondo quanto emerso, potrebbe essere rimasto intrappolato nell’acqua già dalle prime ore dell’alba. E’ stato un cittadino di passaggio a notare l’animale nel canale, in una zona isolata. Il capriolo non riusciva più a risalire l’argine e continuava a nuotare in cerchio, visibilmente stremato. L’uomo ha allertato subito i soccorsi, permettendo un intervento tempestivo.

Annunci

Sul posto il nucleo fluviale SAF

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Milano, in particolare gli operatori del nucleo specializzato in soccorso fluviale, i SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’intervento è stato complesso, ma condotto con calma e precisione. Gli operatori si sono calati nel canale e, dopo alcune manovre mirate, sono riusciti a guidare il capriolo verso una zona sicura. Una volta tratto in salvo, i soccorritori hanno verificato che l’animale fosse in buone condizioni di salute. Non presentava ferite evidenti né segni di ipotermia. Dopo un rapido controllo, il capriolo è stato rilasciato in libertà, tornando a correre felicemente nei campi nei pressi del Naviglio.

Annunci